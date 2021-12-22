قصر ثقافة أحمد بهاء الدين في أسيوط يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية لذوي القدرات الخاصة، في قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، والتابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي.



وشارك في الاحتفالية أطفال مدرسة الرعاية المتكاملة الابتدائية للدمج بعزبة السجن بالوليدية بأسيوط، وذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والنشء، ودمج الأطفال ذوي القدرات الخاصة معهم، وتطبيقا لمبدأ العدالة الثقافية، وتضمنت ورشة حكي عن الصداقة وطرق التحية قدمتها هبة محمد، بجانب مسابقة ثقافية للأطفال وورش أشغال فنية وورشة صلصال مع الفنانة مروة شيريت.



وجرى توزيع جوائز لجميع الأطفال لتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية، بجانب ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال في الموسيقي والغناء والعزف، كما قام فريق الماسكات ومسرح العرائس بعمل فقرة ترفيهية بمشاركة الأطفال مع الفنان وائل السيد، وإبراهيم حسين، محمد الشاهد، أعقب ذلك عروض فيديو بريجكتور لأفلام الأطفال والرسوم المتحركة.