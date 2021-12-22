 دبلوماسي إيراني: قمة إيرانية روسية تركية في طهران في فبراير أو مارس - بوابة الشروق
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دبلوماسي إيراني: قمة إيرانية روسية تركية في طهران في فبراير أو مارس

علم إيران
علم إيران
د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 9:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 9:07 ص

صرح علي أصغر خاجي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية اليوم الأربعاء بأن روسيا وإيران وتركيا اتفقت على عقد القمة القادمة بصيغة آستانا في طهران في شباط/فبراير أو آذار/مارس القادمين، بناء على الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وقال خاجي في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية اليوم :"نعم، هناك خطط (لعقد قمة). ونستعد لعقدها مطلع العام المقبل. الأمر سيتوقف على وضع الجائحة. لكن بشكل عام، اتفقنا على عقد القمة. على الأرجح، سنتمكن من عقدها في شباط/فبراير أو آذار/مارس".

وردا على سؤال عما إذا كان سيسبق القمة اجتماع لوزراء الخارجية، أجاب :"نعم، اتفقنا على الأمر. سيكون العام المقبل. في كانون ثان/يناير أو مطلع شباط/فبراير، سنعقد اجتماعا لوزراء الخارجية، وستعقبه القمة".

وكان قادة الدول الثلاثة عقدوا مطلع تموز/يوليو من عام 2020 قمة افتراضية مكرسة للوضع في سورية.

وانطلقت في العاصمة الكازاخية نورسلطان صباح أمس أعمال اجتماع يستمر ليومين للمحادثات في إطار صيغة آستانا حول سورية.


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