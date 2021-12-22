دبلوماسي إيراني: قمة إيرانية روسية تركية في طهران في فبراير أو مارس

صرح علي أصغر خاجي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية اليوم الأربعاء بأن روسيا وإيران وتركيا اتفقت على عقد القمة القادمة بصيغة آستانا في طهران في شباط/فبراير أو آذار/مارس القادمين، بناء على الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وقال خاجي في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية اليوم :"نعم، هناك خطط (لعقد قمة). ونستعد لعقدها مطلع العام المقبل. الأمر سيتوقف على وضع الجائحة. لكن بشكل عام، اتفقنا على عقد القمة. على الأرجح، سنتمكن من عقدها في شباط/فبراير أو آذار/مارس".

وردا على سؤال عما إذا كان سيسبق القمة اجتماع لوزراء الخارجية، أجاب :"نعم، اتفقنا على الأمر. سيكون العام المقبل. في كانون ثان/يناير أو مطلع شباط/فبراير، سنعقد اجتماعا لوزراء الخارجية، وستعقبه القمة".

وكان قادة الدول الثلاثة عقدوا مطلع تموز/يوليو من عام 2020 قمة افتراضية مكرسة للوضع في سورية.

وانطلقت في العاصمة الكازاخية نورسلطان صباح أمس أعمال اجتماع يستمر ليومين للمحادثات في إطار صيغة آستانا حول سورية.