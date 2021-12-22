مدبولي: المشروعات التنموية بالصعيد تضمنت التركيز على قطاع التعليم

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات التنموية في صعيد مصر شملت التركيز على قطاع التعليم.

وأشار مدبولي، في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إلى التوسع الأبنية التعليمية في محافظات الصعيد، إلى جانب التوسع في منظومة التعليم الجامعي عبر إنشاء جامعتين حكوميتين وخمس جامعات خاصة، وإنشاء جامعات تكنولوجية وأهلية.

ولفت إلى اختيار منظمة اليونسكو، لمحافظة أسوان ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم كأفضل مدن التعلم.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.