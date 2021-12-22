إصابة 22 شخصا باصطدام قطاري مترو بين طهران وكرج في إيران

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أصيب 22 شخصاً صباح اليوم الأربعاء، إثر اصطدام وقع بين قطاري مترو بين طهران وكرج.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن الحادث وقع صباح اليوم حينما خرج قطار القادم من كرج عن سكته في منطقة جيتكر ليصطدم بقطار كان أمامه، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وإثر الحادث، أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي بأنه تم إرسال 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وأشار إلى عدم وجود قتلى جراء الحادث، ذاكرا أن عدد الجرحى بلغ 22 شخصاً حتى الآن.

وكان المتحدث أعلن في وقت سابق بأن 10 أشخاص أصيبوا جراء الحادث وأن حالة أحدهم حرجة.

ولفتت الوكالة، إلى فتح التحقيقات لمعرفة أسباب وقوع الحادث.