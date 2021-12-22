رئيس تنمية الصعيد: ما حدث على مدار 5 سنوات إنجاز غير مسبوق

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن كل أجهزة الدولة تتعاون وتنفذ مشروعات تنموية لصالح محافظات الصعيد والأهالي، واصفًا تخصيص 30 مليار جنيه ضمن ميزانية الدولة لمحافظات الصعيد على مدار 5 سنوات بأنه «إنجاز غير مسبوق».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي مهتم بالمواطن الصعيدي وتوفير حياة كريمة له؛ تعويضًا لعدم اهتمام الدولة بهم في العهد السابق، مؤكدًا أن الأمر يحقق التنمية المستدامة المستمرة.

وأشار إلى أنه يجري زيارات ميدانية لكل محافظات الصعيد، يجلس خلالها مع الأهالي ويدرس مقومات التنمية بتلك الأماكن سواء زراعية أم سياحية أم صناعية، قائلًا إن الهيئة تخرج بتوصيات بشأن شكل التنمية في المنطقة بناء على المقومات المدروسة ميدانيًا والطباع والعادات والمهن التي يرغب الأهالي في العمل فيها.

وذكر رئيس تنمية الصعيد، أن الهيئة تعمل على 6 محاور وهي: صناعي وزراعي وبيئي واجتماعي ولوجستي وسياحي؛ أثناء التخطيط للمشروعات التنفيذية، لافتًا إلى أن الدولة كلها مهتمة بتنفيذ مشروعات تنموية في الصعيد.

واستشهد بدور الكباري والمحاور المنفذة على نهر النيل في ربط شرق النيل ومناطقه السكانية ذات الكثافة العالية بالغرب، متابعًا: «أنشأنا مجتمعات جديدة عمرانية وزراعية ومدن جديدة لنقل المواطن في بضع دقائق من الشرق إلى الغرب».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية، في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.