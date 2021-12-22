لاعبو الأهلي يحتفلون مع الجماهير بعد التتويج بالسوبر

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع جماهير الفريق التي تواجدت في ملعب أحمد بن علي بالدوحة، خلال لقاء الرجاء المغربي، في بطولة كأس السوبر الإفريقي، التي توج بها الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح.

وقام اللاعبون بالاحتفال مع الجماهير التي حرصت على مؤازرة الفريق وتشجيعهم طوال الـ90 دقيقة، حتى استطاع الفريق تحقيق هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ومن ثم تحقيق الفوز بركلات الترجيح.

ووجه لاعبو الأهلي الشكر لجماهير الفريق، التي قامت بالهتاف لكل اللاعبين، احتفالا بالتتويج بالسوبر الإفريقي.

وكان الأهلي قد توج بالسوبر الإفريقي بعد الفوز على الرجاء الرياضي المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.