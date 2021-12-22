الجيش الإسرائيلي: محاولة دهس جنود إسرائيليين في الضفة الغربية ومقتل المهاجم

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أعلن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطيني بإطلاق النار عليه بعد محاولته دهس عدد من الجنود بسيارته في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "سيارة منفذ محاولة الدهس اصطدمت بسيارة تابعة للجيش بعدما أصابها الجنود بالرصاص قرب بلدة جنين في شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى احتراق السيارتين".

وأشار إلى عدم إصابة أي جندي بجروح.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بإصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس نفذتها سيارة فلسطينية على حاجز دوتان جنوب غربي جنين.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أمس الاثنين أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات لجنوده تخفف قيود إطلاقهم النار على الفلسطينيين من ملقي الحجارة في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن الجيش أتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة (مولوتوف)، حتى بعد توقفهم عن إلقاء الحجارة، وأثناء انسحابهم من المكان.

وأشارت إلى أن التعليمات الجديدة صدرت في الأسابيع الأخيرة وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر الجيش في الضفة.

وتابعت أن التعليمات تنص على "وجوب إطلاق النار في منطقة القتال".