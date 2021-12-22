الضرائب: يناير المقبل بدء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن موسم الإقرارات الضريبي يبدأ فى 1 يناير 2022 وينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وينتهي في 30 أبريل للأشخاص الاعتبارية أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الممولين بكل من مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين، ومركز كبار مهن حرة، والمأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع سيقدمون إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة اعتبارا من أول يناير 2022، وذلك على الموقع الإلكتروني:

‏www.eta.gov.eg

وأضاف أن ذلك مع استمرار باقي الممولين بباقي مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية https://eservice.incometax.gov.eg/etax

وأشار "عبد القادر"، إلى تشكيل فرق عمل متخصصة من العاملين بكل من قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، وقطاع الحصر والإقرارات بكل فروع الحاسب الآلي على مستوى الجمهورية تتولى مسئولية حل المشاكل المتعلقة بالإقرارات.

وأوضح أن هذه الفرق حصلت على دورات تدريبية مكثفة، وذلك لرفع مستوى كفاءتهم لتقديم الدعم الفني اللازم للممولين وحل كل المشكلات التي تواجههم.