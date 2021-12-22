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سه روز پس از خروج قطار گرمسار-تهران از ریل، دقایقی قبل مترو خط کرج-تهران نیز از ریل خارج شد. این حادثه تلفات جانی نداشته است pic.twitter.com/ELAPJ1WRTI
— هاتف مطهری (@hatefmotahhary) December 22, 2021
سه روز پس از خروج قطار گرمسار-تهران از ریل، دقایقی قبل مترو خط کرج-تهران نیز از ریل خارج شد. این حادثه تلفات جانی نداشته است pic.twitter.com/ELAPJ1WRTI