

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن مديرية مترو طهران قولها إنّه "عند الساعة 7:05 من صباح اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، اصطدم قطارين في محطة شيتجار.



وأضافت أنّ سبب الحادث لا يزال مجهولا، وأن الفرق الفنية تقوم بالتحقيق في الحادث، فيما يفصل عمال الإنقاذ بين العربات.



ولا تزال حركة القطارات متوقفة في هذا الطريق.



إلى ذلك، قالت وكالة تسنيم للأنباء أن سبب الحادث هو خروج أحد القطارين عن مساره، مشيرة إلى أن واحدًا من بين المصابين حالته حرجة.



ومترو طهران أهم وسيلة لنقل سكان طهران، ويوجد 5 خطوط مترو في العاصمة الإيرانية، يبلغ طولها 150 كيلومترًا.



ويصل عدد المحطات إلى 110 محطات، وتصل طاقة المترو الاستيعابية في المتوسط إلى 4 ملايين راكب يومياً.





