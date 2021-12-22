كندا تسجل 11 ألفا و824 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

سجلت كندا 11 ألفا و824 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 24حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و918 ألفا و130 إصابة، والوفيات إلى 30 ألفا و140 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 65 مليونا و817 ألفا و135 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.