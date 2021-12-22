 القنصل السوداني يزور مصابي حادث ميناء أرقين بمستشفى أسوان الجامعي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القنصل السوداني يزور مصابي حادث ميناء أرقين بمستشفى أسوان الجامعي

حمادة بعزق
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 8:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 8:23 م

زار القنصل السوداني بأسوان، اليوم الأربعاء، مصابي حادث تصادم 3 أتوبيسات بالقرب من ميناء أرقين.

وكان حادث تصادم 3 أتوبيسات وقع أمس بالقرب من منفذ أرقين، نتج عن إصابة 21 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، ومنها المستشفى الجامعي بأسوان.

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