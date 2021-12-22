القنصل السوداني يزور مصابي حادث ميناء أرقين بمستشفى أسوان الجامعي

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زار القنصل السوداني بأسوان، اليوم الأربعاء، مصابي حادث تصادم 3 أتوبيسات بالقرب من ميناء أرقين.
وكان حادث تصادم 3 أتوبيسات وقع أمس بالقرب من منفذ أرقين، نتج عن إصابة 21 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، ومنها المستشفى الجامعي بأسوان.