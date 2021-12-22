روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى عدم تشويه الحقيقة ووقف توسع الناتو شرقا

دعت روسيا اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة إلى عدم تشويه الحقيقة، واتخاذ خطوات فعلية من شأنها خفض التصعيد حول أوكرانيا.

وقال السفارة الروسية في واشنطن - في بيان نشرته على حسابها بـ"تويتر" نقلته شبكة روسيا اليوم الإخبارية، ردا على تغريدة اتهم فيها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، روسيا ووكلاءها بتصعيد التوتر: "ندعو الخارجية الأمريكية إلى عدم تشويه الحقيقة، فمن أجل خفض التصعيد يتعين على الولايات المتحدة الامتناع عن إنشاء مواقع عسكرية موجهة ضد روسيا عند حدودنا".

وطلبت السفارة الروسية خصوصا من الولايات المتحدة التعهد بوقف توسع حلف الناتو شرقا، وعدم منح أي من الدول المنتمية سابقا إلى الاتحاد السوفيتي العضوية فيه، وعدم استخدام البنى التحتية الخاصة بها لممارسة أي أنشطة عسكرية، وعدم تطوير التعاون العسكري الثنائي معها.

ولفتت السفارة إلى أن هذه الخطوات ستتيح خفض التوترات الخطيرة في أوروبا وإبرام اتفاقات بخصوص ضمانات تتعلق بأمن متساو لا يتجزأ.

ويتماشى بيان السفارة مع المبادرة الروسية الرامية إلى إبرام اتفاقيتين بخصوص هذه الضمانات الأمنية بين موسكو من جانب والولايات المتحدة و"الناتو" من جانب آخر.

يُذكر أن تغريدة برايس، جاءت في معرض تعليقه على اتهام وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، شركات أمريكية خاصة بتحضير استفزازات كيميائية في منطقة نزاع "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا.