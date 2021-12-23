بنزيما «الاستثنائي» يعانق التاريخ برقم مميز في مسيرته الكروية

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تخطى النجم الفرنسي كريم بنزيما حاجز الـ 400 هدف في مسيرته الكروية، بعد تسجيله لثنائية في الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد وأتليتك بلباو المقامة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل بنزيما ثنائية وصل بها للهدف رقم 401 في مسيرته الكروية، بواقع 299 هدفا مع ريال مدريد، و66 هدفا بقميص ليون، وأيضا 36 هدفا مع منتخب بلاده.

وأصبح بنزيما ثانٍ لاعب فرنسي يتخطى حاجز الـ 400 هدف بعد تييري هنري نجم الديوك السابق، والذي سجل في مسيرته 401 هدفا.

وانتهى شوط المباراة الأول من مواجهة ريال مدريد وبلباو بتقدم الريال بهدفين مقابل هدف وحيد.