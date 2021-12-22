مسؤول عراقي: ما بين 100إلى 140 من أطفال داعش مودعون في دائرة الإصلاح العراقية

صرح مسؤول عراقي بأن مابين 100 إلى 140من أطفال تنظيم داعش مازالوا مودعين في دائرة إصلاح الأحداث في العراق.

وقال أمين هاشم المدير العام لدائرة إصلاح الأحداث في العراق لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء إن "لدى دائرة إصلاح الأحداث في العراق الآن بين 100إلى 140 طفلا من أطفال تنظيم داعش تتراوح أعمارهم بين 9- 18 عاما بعد أن كان عددهم 1500 طفل بعد أن تم تسليمهم إلى دولهم".

وذكر أن "لدينا أطفالا مصاحبين لأمهاتهم وهم ضحايا وبقاؤهم لأغراض إنسانية فضلا عن وجود مشاكل في البلدان التي يعود لها الأطفال من أجل التأكد من أنهم من رعايا هذا البلد أو ذاك".

وأوضح أن عمليات التاكد " من فحص /دي إن إيه / والوثائق الموجودة لدى أمهاتهم مازالت مستمرة وتحتاح إلى وقت كون أغلب آباء هؤلاء الأطفال قتلوا في معارك التحرير".

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت أنها أعادت نحو 828 من أطفال تنظيم داعش إلى بلدانهم بعد التحقق من جنسيات أولياء أمورهم الذين سقطوا في معارك التحرير في العراق عام 2017.