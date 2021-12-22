كوريا الجنوبية تسجل 7456 إصابة بكورونا و78 وفاة

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء تسجيل 7456 إصابةة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 583 ألفا و65 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت السلطات إن عدد مصابي كورونا في حالة حرجة وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1063. وكان أعلى مستوى سابق يبلغ 1025 وتم الإبلاغ عنه يوم الأحد.

وأضافت البلاد 78 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا9، ليصل العدد الإجمالي إلى 4906.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه حتى يوم الأربعاء، تلقى 1ر85% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليونا، جرعاتهم الأولى من لقاحات كورونا، وتم تطعيم 1ر82% بالكامل، بينما حصل 5ر25% على جرعة معززة.