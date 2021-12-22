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خبراء: الكمامات المصنوعة من القماش قد لا تحمي من أوميكرون

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 10:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 10:13 م

تسبب المتحور أوميكرون مجددا في جعل الناس يفكرون مرتين قبل استخدام الكمامات الملونة المصنوعة من القماس التي يعاد استخدامها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تريش جرينهالج، الأستاذ في خدمات الرعاية الصحية الأولية بجامعة أكسفورد: "يمكن أن تكون (الكمامات القماش) جيدة حقا أو سيئة حقا"، وهذا يعتمد على النسيج المستخدم.

وأوضح "جرينهالج" إن الكمامات المصنوعة من طبقتين أو ثلاث طبقات من مزيج من المواد يمكن أن تكون أكثر فاعلية، إلا أن معظم الكمامات المصنوعة من القماش مجرد "اكسسوارات للموضة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعادت بريطانيا فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والمتاجر وفي بعض الأماكن المغلقة، بعدما كانت قد خففت القيود في فصل الصيف.


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