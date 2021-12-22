 اليمن: مقتل 21 عنصرا من مليشيا الحوثي غرب تعز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليمن: مقتل 21 عنصرا من مليشيا الحوثي غرب تعز

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 1:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 ديسمبر 2021 - 1:13 م

قال مصدر عسكري يمني، إن مقاتلات التحالف العربي نفذت 3 غارات استهدفت تعزيزات عسكرية للمليشيات مكونة من 3 أطقم في محلة "الفازعي عزلة اخدوع أسفل"، أسفرت عن مقتل 21 عنصرا من مليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية، وإصابة آخرين في جبهة "مقبنة" ​غرب مدينة تعز.

وأوضح المصدر العسكري، في تصريح اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، أن مقاتلات التحالف العربي نفذت 3 غارات أسفرت عن مقتل 21 من العناصر بينهم القائد الميداني عبدالسلام يحيى المتوكل، منتحل رتبة عقيد ومرافقيه وإصابة آخرين واحتراق الاطقم بشكل كامل".

وأكد أن مقاتلات التحالف العربي نفذت غارة أخرى في أعلى قمة في سقم استهدفت مجاميع للمليشيات الحوثية

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