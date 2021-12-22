نجا وزير الداخلية في مدغشقر سيرج جيلي، من الموت غرقا، بعد أن تحطمت مروحيته خلال مهمة إنقاذ لقارب غارق أودى بحياة 19 شخصا على الأقل.

وقال شبكة "BBC" اليوم الأربعاء، إنّ "جيلي" سبح لمدة 12 ساعة بعد تحطم طائرته في البحر حتى وصل إلى الشاطئ.

وكان الوزير بصحبة فريق أمني على متن الطائرة في مهمة استكشاف منطقة في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد غرق فيها قارب ركاب.

يأتي هذا كما نجا مسؤولان أمنيان آخران كانا على متن نفس المروحية مع الوزير.

وتم الكشف عن أن الوزير جيلي استخدم أحد مقاعد الطائرة كأداة ليعوم عليها.

ونشرت وزارة الدفاع في مدغشقر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو بدا فيه جيلي - البالغ من العمر 57 عامًا - منهكا وهو مستلق على كرسي.

وقال جيلي: "وقت موتي لم يحن بعد"، مضيفا أنه يشعر بالبرد لكنه غير مصاب.

وأوضح أنه سبح من 7:30 ليل الاثنين، حتى 7:30 صباح الثلاثاء، حتى وصل إلى بلدة ماهامبو الساحلية.

وكانت السلطات في مدغشقر قد أعلنت يوم الاثنين، أن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث غرق سفينة قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد وإن العمليات مستمرة للبحث عن 66 راكبا ما زالوا في عداد المفقودين، في حين تم إنقاذ 45 راكبا.

وصرّح المدير العام لوكالة الموانئ البحرية والنهرية في مدغشقر جان إدموند راندريانانتيناينا، بأن القارب كان يحمل على متنه نحو 130 راكبا بشكل غير قانوني، ويعتقد أن سبب غرق القارب هو حدوث ثقب به.