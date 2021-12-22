وزير البترول: مجمع أسيوط يستهدف إنتاج 800 ألف طن سنويا من البنزين

قال الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروات المعدنية، إن المشروعات التي نفذت منذ عام 2014 في القطاعات المختلفة بمحافظات الصعيد يصل إلى 34 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن شركة أسيوط لتكرير البترول تمتد على مساحة 1040 فدانًا، وتضم ست شركات ومصفاة ومجمعًا للتكرير، وتضم مجمعين للتقطير الجوي مزودة بالمرافق اللازمة.

وأوضح أن المشروعات التي سيتم تنفيذها حتى عام 2023 هي مشورعات إنتاج السولار، ومشروعات تحول رقمي في الشركة، وبعض الخطوط لخدمة التوسعات في الشركة، باستثمارات ستصل إلى 57 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى إنتاج 800 ألف طن من البنزين بما يكفي احتياجات محافظات الصعيد، مؤكّدًا أن الأمر يقلل مخاطر ويوفر تكلفة نقل المنتجات البترولية من الشمال للجنوب.

وذكر أن المشروع يعظم الاستفادة من أصول شركة أسيوط بضخ استثمارات جديدة في محافظات الصعيد.

ومجمع أسيوط لإنتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.