ارتفاع معدل التضخم الأسبوعي في روسيا رغم زيادة أسعار الفائدة

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واصل معدل التضخم الأسبوعي في روسيا ارتفاعه، في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي الروسي رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح الأسعار.

وارتفعت أسعار المستهلك في روسيا خلال الأسبوع الماضي، المنتهي يوم 20 ديسمبر، بنسبة 0.32% بعد ارتفاعها بنسبة 0.06% خلال الأسبوع السابق عليه، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي الصادرة اليوم الأربعاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى استمرار مساهمة أسعار الغذاء وبخاصة اللحوم ومنتجات الألبان وبعض الخضروات والحبوب بدور رئيسي في ارتفاع أسعار المستهلك ككل، كما ساهمت أسعار الإلكترونيات والسيارات المستوردة في ارتفاع مؤشر الأسعار ككل.

وارتفع معدل التضخم السنوي الأسبوع الماضي إلى 8.22% مقابل 8.11% خلال الأسبوع السابق بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الروسية.

ويزيد معدل التضخم الحالي بأكثر من ضعفي المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الروسي وهو 4% سنويا، مما دفعه إلى زيادة أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي بمقدار 425 نقطة أساس، وحذرت إيلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي من احتمال الاضطرار إلى زيادة الفائدة مجددا لمواجهة التضخم المرتفع.