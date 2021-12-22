المفوضية الأوروبية تحدد خططا لتسديد ديون كورونا

اقترح مفوض الموازنة الأوروبي يوناس هان، اليوم الأربعاء، إجراء ثلاث تغييرات على قواعد موازنة الاتحاد الأوروبي لتوفير دخل جديد لتسديد تكلفة برنامج الاتحاد الأوروبي للتعافي من كوفيد-19.

وقال هان: "أعتقد أن هذه لحظة تاريخية"، في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل لعرض الخطط العريضة الرامية إلى توليد ما يسمى بـ"الموارد الخاصة"، وهي ضرائب يتم جمعها بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وبينما عصف كوفيد-19 باقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافق الاتحاد في 2020 على تمويل حزمة تحفيز ضخمة لمساعدة التعافي الاقتصادي للتكتل بقيمة 800 مليار يورو (905 ملايين دولار).

ولتجنب خفض الانفاق على برامج الاتحاد الأوروبي القائمة أو زيادة اسهامات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهما خياران غير شعبيين سياسيا، وجه المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بإيجاد مصادر للدخل.

وينص الاقتراح الأول الخاص بالدخل الذي تم جمعه نيابة عن الاتحاد الأوروبي، توجيه الإيرادات من نظام التكتل الخاص بتجارة الانبعاثات ، وهي ضريبة على منتجي الطاقة التي ينبعث منها الكربون، إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن المصدر الثاني دمج الدخل من آلية الاتحاد الأوروبي الخاصة بتعديل حدود الكربون، وهي رسوم على تكلفة الكربون للمنتجات المستوردة إلى داخل الاتحاد الأوروبي، في ميزانية الاتحاد الأوروبي.