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احتفلت الرئيسة التنزانية سامية حسن ببدء ملء سد جوليوس نيريري، ووجهت الشكر للدور المصري في إخراج هذا المشروع التنموي لجميع الشعب التنزاني، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدَّم الدعم الكافي لإخراج هذا المشروع للنور.

وشارك في الاحتفالية وفد مصري رفيع المستوى، تقدمه وزير الخارجية سامح شكري،عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات حول السد التنزاني، والذي اعتبره وزير الإسكان نموذجا لتعاون أبناء القارة الواحدة.

- يستهدف المشروع توليد طاقة كهربائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتوفير احتياجات الطاقة الكهربائية بدولة تنزانيا.

- يشكل فرصة للتحكم في المياه طوال العام بما فيها فترات الفيضان، وبالتالي توفير الاحتياجات المائية اللازمة، بحسب ما قالت "شركة المقاولون العرب" المشاركة بتنفيذه.

ولخصت الشركة أعمال التي أجريت:

1- إنشاء سد رئيسي خرساني لتخزين المياه اللازمة لتوليد الطاقة الكهرومائية من محطات كهرباء وتشتمل الأعمال على أعمال الخرسانة للسد الرئيسي بطول إجمالي 1025م عند القمة وبارتفاع حوالي 130 مترا.

2- بناء أربعة 4 سدود أخرى لتخزين المياه بأطوال 1.4 كم و7.9 كم و4.6 كم و2.6 كم وبأقصى ارتفاعات لها هي كالتالي: 21.3 م، 14 م، 12.4 م، و5.5 م على التوالي ويبلغ إجمالي مخزونات المياه المتوقعة 33 مليار متر مكعب.

3- إقامة محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة لاتقل عن 2115 ميجاوات وsub-station محطة ربط كهرباء فرعية 400 كيلوفولت، بالإضافة لخطوط نقل الكهرباء 400 ك.ف لأقرب نقطة بالشبكة العمومية.

وانضمت للسد بعض الإنشاءات المدنية والعمرانية، منها:

-كوبرى خرساني دائم على نهر روفيجي.

- مجمع سكني متكامل على مساحة 19 ألف متر، يشمل على مساكن إعاشة وملاعب ومكاتب دائمة شاملة الأثاث، بالإضافة إلى مجمع سكني ومكاتب مؤقتة إلى جانب أعمال المرافق والإنارة ومياه الشرب ومعالجة المياه.