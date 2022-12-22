محافظ الوادي الجديد ووفد زراعة النواب يتفقدون مركز بحوث الصحراء ومشروع إنتاج الحرير

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والنائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ووفد اللجنة المرافق، مركز بحوث الصحراء بالخارجة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقهم أعضاء مجلس النواب عن المحافظة والقيادات التنفيذية المعنية.

وأكد الزملوط، أنه تم عرض أنشطة المركز التي تضم الاهتمام بالزراعات الموفرة للمياه وإنتاج البذور عالية الجودة من خلال وحدة التقاوي وبنك البذور، وتنفيذ نماذج حقول إرشادية للزراعات المختلفة، بالإضافة لدوره في مكافحة سوسة النخيل وإستغلال المخلفات لإنتاج الأسمدة.

وتفقّد وفد النواب، مشروع تربية دودة القز وإنتاج الحرير وتعرّف على مراحل الإنتاج المختلفة، مُشيدًا بتجربة المحافظة الرائدة في إعادة إحياء صناعة الحرير.