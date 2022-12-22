زيلينسكي: مساندة الكونجرس ماديًا ومعنويًا ساهمت في صمود أوكرانيا أمام روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مساندة الكونجرس الأمريكي ماديًا ومعنويًا ساهمت في صمود بلاده أمام "الحرب التي تشنها روسيا"، مشيرا إلى أن الجنود الأوكرانيين يستطيعون استخدام الأسلحة الأمريكية بمهارة.

وأعرب زيلينسكي- في خطاب ألقاه أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطن، أورته قناة "الحرة" الفضائية الأمريكية، اليوم /الخميس/- عن شكره وتقديره لأعضاء الكونجرس الأمريكي على ما قدموه من مساندة مادية وعسكرية ومعنوية، ساهمت في صمود بلاده أمام "الحرب التي تشنها روسيا".

وأكد أن روسيا عملت على تدمير المدن والمنشآت السكنية والبنية التحتية ونشر الدمار في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه قوات بلاده لم تستسلم أبدا للقوات الروسية، بل أنها تمكنت من الانتصار في العديد من الجبهات.

وأشار إلى أن أجواء واحتفالات أعياد الميلاد ربما تجري على أضواء الشموع، وذلك بسب "الحرب الروسية" وانقطاع الماء والكهرباء في البلاد.

وأضاف أن الحرب الروسية على بلاده مازالت مستمرة، فتقديم الدعم الأمريكي لبلاده ضروري لتحقيق النصر على العدوان الروسي".. مشيرا إلى أنه مع السلام العادل، ولكن دون التنازل والمساومة عن الأراضي وحقوق بلاده.

وصافح زيلينسكي في ختام كلمته، نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وقدم لهما علم بلاده موقع عليه بأسماء عسكريين ومدنيين من مدينة "باخنتوت" الأوكرانية، والتي تشهد قتالا متصاعدا مع القوات الروسية.