أمريكا مستعدة لمساعدة الصين بلقاحات للسيطرة على كوفيد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده مستعدة لتزويد الصين بلقاحات لمساعدتها في مواجهة تفشي كوفيد- 19 بها، إلا أن الحكومة في بكين لم تطلب المساعدة إلى الآن، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وذكر بلينكن في مؤتمر صحفي "نرغب في رؤية الصين تسيطر على هذه التفشي".

وأضاف أن الولايات المتحدة قلقة بشأن الزيادة في السلالات الجديدة من فيروس كورونا، وأشار إلى أن التفشي الذي تشهده الصين له "نتائج على الاقتصاد العالمي بسبب إغلاق الصين على مستويات عدة".

وبعد محاولة الصين القضاء على كوفيد- 19 لمدة ثلاثة سنوات، باتت الآن تتركه ينتشر على نطاق واسع. ونتج عن الخطوة المفاجئة تصاعد ضخم في الحالات وتقارير عن ارتفاع حالات الوفاة بكوفيد- 19 التي لم يتم تسجيلها.

وتوقع تحليل حديث أن تشهد الصين مليون إصابة بكوفيد-19 وخمسة آلاف وفاة من جراء الفيروس يوميا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للسيطرة على ما يمكن أن يكون أكبر تفش للوباء يشهده العالم على الإطلاق، بحسب بلومبرج.

وقد يسوء الوضع في تلك البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 4ر1 مليار نسمة.

وقالت شركة أيرفينيتي لإعداد التحليلات، ومقرها لندن، إن الموجة الحالية قد تشهد زيادة معدل الإصابات اليومي إلى 7ر3 مليون نسمة في يناير المقبل.

وقدر محللون في مجموعة "نومورا" المالية اليابانية، أن أكثر من خمس الاقتصاد الصيني قد تضرر من عمليات الإغلاق في شهر نوفمبر الماضي، وهو ضعف الرقم الذي تم تسجيله في أكتوبر السابق عليه.