الرئيس الموريتاني يبحث فرص التعاون الاقتصادي مع مؤسسة التمويل الدولية

بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مع آن سينجيس، مستشار المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، مساء اليوم الأربعاء، بالقصر الرئاسي في نواكشوط فرص التعاون الاقتصادي.

وقال سينجيس، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنه بحث مع الرئيس الغزواني فرص الاستثمار في مجال البنوك وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا القطاع المعدني لأهميته في موريتانيا، كما تطرق الحديث لقطاعي الزراعة والتنمية الحيوانية.

وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية التي تعد أهم هيئة لتمويل أنشطة القطاع الخاص في الدول النامية، وتولي عناية خاصة للقارة الإفريقية التي تستفيد من ثلث تمويلات الهيئة تسعى عبر هذه الزيارة لتفعيل وتعزيز التعاون مع موريتانيا في مختلف المجالات.