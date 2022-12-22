 الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا العلاقات الروسية الإسرائيلية والوضع الدولي - بوابة الشروق
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الكرملين: بوتين ونتنياهو بحثا العلاقات الروسية الإسرائيلية والوضع الدولي

وكالات
نشر في: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 1:02 م | آخر تحديث: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 1:02 م

أفاد المكتب الصحفي للكرملين، بإجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم حزب الليكود الذي فاز بالانتخابات البرلمانية في إسرائيل، بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين، اليوم الخميس: "تم بحث المسائل الحيوية لجدول الأعمال الثنائي. وجرى التعبير عن الثقة المتبادلة باستمرار التطور التدريجي للعلاقات الروسية الإسرائيلية، وكذلك استمرار الاتصالات على مختلف المستويات"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف البيان أن بوتين هنأ نتنياهو وكل الإسرائيليين بعيد حانوكا اليهودي.

من جهتها أفادت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الـ13، بأن بوتين هنأ نتنياهو بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية وإتمام تشكيل الحكومة.

وتابعت أن بوتين ونتنياهو ناقشا عددا من القضايا الدولية وأهمها الصراع في أوكرانيا.


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