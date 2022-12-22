قال جهاز المخابرات في كوريا الجنوبية، إن قراصنة من كوريا الشمالية سرقوا 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة وأصول افتراضية أخرى في السنوات الخمس الماضية.

وأضافت وكالة المخابرات المركزية في كوريا الجنوبية، أن "قدرة كوريا الشمالية على سرقة الأصول الرقمية تعتبر من بين الأفضل في العالم، بسبب تركيز البلاد على الجرائم الإلكترونية منذ تشديد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة في عام 2017 ردا على تجاربها النووية والصاروخية"، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأوضحت أن "التقديرات تشير إلى أن قراصنة كوريين شماليين ترعاهم الدولة سرقوا 1.5 تريليون وون كوري جنوبي (1.2 مليار دولار) من الأصول الافتراضية في جميع أنحاء العالم منذ عام 2017، بما في ذلك حوالي 800 مليار وون (626 مليون دولار) هذا العام وحده"، ذاكرة أن "أكثر من 100 مليار وون (78 مليون دولار) من الإجمالي جاءت من كوريا الجنوبية".

وأفادت بأنه "من المتوقع أن يقوم قراصنة كوريون شماليون بمزيد من الهجمات الإلكترونية العام المقبل لسرقة تقنيات كورية جنوبية متقدمة ومعلومات سرية حول السياسة الخارجية والأمن القومي لكوريا الجنوبية".