 رئيس وزراء لبنان يكرم أحمد الوكيل لدوره الفعال في خدمة الاقتصاد العربي والإقليمي - بوابة الشروق
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رئيس وزراء لبنان يكرم أحمد الوكيل لدوره الفعال في خدمة الاقتصاد العربي والإقليمي

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 5:15 م | آخر تحديث: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 5:15 م
كرم رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، أحمد الوكيل، بمناسبة احتفالات غرفة الإسكندرية بمرور 100 عام على إنشائها ومرور 40 عاما على تأسيس اتحاد غرف البحر المتوسط، ولدوره الفعال لدعم الاقتصاد العربي والإقليمي.

شهد التكريم أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الاقتصاد العربي في دورته الـ 28 التي تعقد في بيروت بمشاركة نحو 300 من القيادات العليا في المؤسسات المالية والاقتصادية الرسمية والخاصة في البلدان العربية.

ويناقش المنتدى المستجدات في مناخ الاستثمار في البلدان العربية ودور الاغتراب الاقتصادي ومستقبل الاقتصاد اللبناني بعد ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان.

ويشارك في المنتدى الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" واتحاد الغرف العربية، وفد اقتصادي مصري وممثلين عن جمعية رجال الأعمال المصرية – اللبنانية.

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