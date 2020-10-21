حددت وحدة زراعة الأعضاء بمستشفى عين شمس التخصصي التابعة لكلية الطب جامعة عين شمس، 10 شروط في المريض الذي يمكن إجراء عملية زراعة رئة له.

وذكرت المستشفى أن الشروط تتضمن أن يكون سن المريض يتراوح ما بين 12 و55 عام، وأن يكون المريض خالي تماما من السرطان لمدة 5 سنوات قبل بدء الفحوصات الخاصة بعملية زراعة الرئة، وعدم إصابته بأي أمراض تتسبب في زيادة سيولة الدم، أو أي أمراض مزمنة كالقلب والكبد والكلى وضمور العضلات والمخ.

أكدت المستشفى ضرورة إقلاع المريض عن التدخين والامتناع التام عنه قبل بدء الفحوصات ب6 أشهر، وعدم إصابة المريض بقصور الشريان التاجي أو السمنة المفرطة، أو إصابته بالتغيب العقلي بأي درجة.

وأضافت أنه يجب أن يكون المريض قادرا على المشي ولو بصورة بسيطة، وألا تتجاوز جرعة الكورتيزون التي يتناولها المريض عن 20 ملي جرام في اليوم الواحد.