الجيش الجزائري: مقتل 3 إرهابيين والقبض على 5 آخرين خلال عمليات عسكرية

أعلن الجيش الجزائري القضاء على ٣ إرهابيين، والقبض على ٥ آخرين، و١١ عنصر دعم للجماعات الإرهابية ، فضلا عن ضبط ٢١٩ مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات الجزائرية على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم/الأربعاء/ أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من ١٤ وحتى ٢٠ ديسمبر الجاري، من القضاء على ٣ إرهابيين والقبض على ٥ آخرين، واسترجاع ثلاثة رشاشات ثقيلة وبندقية رشاشة وسبعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف، بالإضافة إلى قاذف صاروخي، وبندقية قناصة وسلاح رشاش مجهول النوع، فيما تم كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع خلال عملية تمشيط.

وفي السياق ذاته، نجحت قوات الجيش الجزائري في ضبط ١١ عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر مختلف الأراضي الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط ٤٣ تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بنحو طن واحد، فضلا عن ضبط نحو ٢١٤ ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على ٢١٩ مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.