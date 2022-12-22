رفع حالة الطوارئ بالمديريات الخدمية بقنا تحسبا لسقوط سيول

أعلنت الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، انتهاء كل الاستعدادات لمجابهة موسم السيول والأمطار، ورفع حالة الطوارئ بكل القطاعات الخدمية، لا سيما قطاعات الري والموارد المائية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع الخطط الملائمة للتعامل مع الأمطار والسيول، وتوفير جميع المعدات، وخفض مناسيب المياه بالترع والمصارف لاستقبال أي مياه زائدة قد تحدث نتيجة التقلبات الجوية.



وانتهت الأجهزة التنفيذية من كل الاستعدادات الخاصة من تطهير مخرات السيول، حيث تضم محافظة قنا 12 مخرا للسيول بإجمالي أطوال 63 كيلو مترا، بالإضافة إلى 6 بحيرات تستوعب 6.5 مليون متر مكعب من مياه السيول، لمجابهة أي سيول أو أمطار غزيرة محتملة في فصل الشتاء.



وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بمجابهة السيول والأمطار، من خلال إعداد خطط وسيناريوهات التعامل مع الأمطار وأعمال الحماية من السيول والمرور على مخرات السيول وتطهيرها لاستقبال أي سيول، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العاملة للأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بفيضانات النيل وغيرها من الجهات المختصة للتعرف على الحالة الجوية أولا بأول.



وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم التنبيه على جميع وكلاء الوزارات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية بالتنسيق فيما بينهم واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والعاجلة للتعامل مع أزمة الأمطار ورفع حالة الطوارئ بكل القطاعات للتعامل معها.