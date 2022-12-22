احذر تلك الأعراض الستة لأمراض الشتاء

يمكن أن يكون الشتاء وقتًا صعبًا للجسم، لأن جهاز المناعة يعمل بجهد أكبر للحفاظ على الجسم من الأمراض الشائعة خلال فصل الشتاء، والتي يصعب التمييز بينها.

ونستعرض مجموعة من المعلومات حول بعض الأعراض النموذجية التي قد تواجهها في فصل الشتاء البارد، حسبما نشرها موقع "تايمز أوف إنديا".

* الحمى

يمكن أن تكون الحمى من الأعراض الشائعة خلال فصل الشتاء، حيث يمكن أن تجعلك تشعر بالحر والعرق ويمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى قشعريرة، ولكن إذا كانت الحمى مصحوبة بالزكام فمن المحتمل أن تكون إنفلونزا أو عدوى بكتيريا.

* التهاب الحلق

التهاب الحلق، الذي يطلق عليه طبيا التهاب البلعوم، هو مرض شتوي شائع ينتج عادة عن عدوى مثل نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق، وهو يتميز بألم أو حكة أو تهيج في الحلق والذي غالبًا ما يزداد سوءًا عند البلع.

* سيلان الأنف

يمكن أن يؤثر الهواء الجاف في الشتاء على بطانات الأنف، ما يدفع الغدد الأنفية إلى إفراز المخاط الزائد، بالإضافة إلى ذلك قد تؤدي فيروسات البرد والمواد المسببة للحساسية مثل الغبار وحبوب اللقاح إلى تهيج الأنف والجيوب الأنفية، وقد يعاني بعض الناس من سيلان الأنف بسبب حالة تسمى التهاب الأنف الحركي الوعائي.

* الشعور بالتعب

يمكن أن تكون نزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى أكثر شيوعًا في الأشهر الباردة، وإلى جانب ذلك قد يشعر المرء بالتعب والضعف، ومن الشائع للغاية الشعور بالتعب والضعف لمدة أسبوعين أو أكثر، خاصة مع الإصابة بعدوى الأنفلونزا.

* السعال

يمكن أن يكون السعال في الشتاء ناتجًا عن أسباب مختلفة مثل نزلات البرد والإنفلونزا، ويمكن أن يكون السعال الجاف مؤشرا على الهواء البارد والتغيرات في درجة الحرارة.

* أوجاع في العضلات

عندما تصاب بالأنفلونزا أو نزلات البرد أو فيروس أو عدوى بكتيرية، فمن المحتمل أن تعاني من آلام في الجسم والعضلات، وقد يكون هذا بسبب أن نظام المناعة لديك ينتقل إلى العمل، حيث إن الاستجابات المناعية التي تساعد على محاربة الالتهابات تسبب التهابًا في الجسم، ما يؤدي إلى آلام في العضلات.