أصدرت وزارة الداخلية 6 قرارات بمنح 126 مواطناً بحمل جنسيات أجنبية أخرى، تنازل نصفهم عن الجنسية المصرية فيما احتفظ بها نصفهم الآخر.



وتضمن القرار الأول الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم ضياء جمال أحمد الدسوقى - وآخرهم عمرو أبو سـريع محفـوظ حـسن، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



ونص القرار الثاني على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم محمد أشرف أحمـد عبد المنعم - وآخرهم محمود شريف محمد رضوان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم، مـع احتفـاظهم بالجنسية المصرية.



وفي القرار الثالث تن الإذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم هـاني صلاح سيد على - وآخرهم أيمن مجدى محمد محمود، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم الجنسية المصرية.



ونص القرار الرابع على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم أحمـد محمـد عبد الرحيم محمد سـليمان - وآخـرهم سـامى جـورجى أمـين يوسـف بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



ونص القرار الخامس على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم أنس أحمد محمد أحمد محمد - وآخرهم إيهاب محمد أحمد محمد عمر، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ مـنهم، مـع عـدم احتفـاظهم بالجنسية المصرية.



وتضمن القرار السادس والأخير الإذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم مصطفى السيد إبراهيم حسين - وآخرهم صلاح محمد رفعت على محمد، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسـم كـلٍّ مـنهم، مـع عـدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.