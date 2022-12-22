 مجلس الأمن الوطني العراقي: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الأمن الوطني العراقي: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد

القوات العراقية
القوات العراقية
أ ش أ
نشر في: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 4:38 ص | آخر تحديث: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 4:38 ص

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، وذلك على خلفية الاعتداءين الإرهابيين في مدينتي كركوك وديالى وتأمين الحدود مع تركيا وإيران.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس مجلس الوزراء العراقى، القائد العام للقوات المسلحة، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تناول مستجدات الأوضاع الأمنية والطارئة وما يتعلق بتداعيات الاعتداءين الإرهابيين اللذين طالا الأبرياء في محافظتي كركوك وديالى العراقيتين وملف تأمين الحدود مع تركيا وإيران.

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