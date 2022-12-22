كيف أثار نجاح المنتخب المغربي في كأس العالم جدل الهوية؟

شهدت بطولة كأس العالم التي استضافتها قطر هذا العام جدلا لم يسبق له مثيل.

وتفاوت الجدل منذ قرار منح قطر امتياز استضافة الحدث الرياضي، بغض النظر عن سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان، وحتى اللحظة الأخيرة التي وضع فيها أمير قطر عباءة عربية على كتفي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قبل أن يوشك على رفع كأس العالم يوم الأحد الماضي.

بيد أن جدلا واحدا لم يحظ سوى ببعض الاهتمام أو لم يلفت الأنظار خارج منطقة دول الشمال الأفريقي.

بدأ الأمر بطرح سؤال بسيط: ما توصيف المنتخب المغربي، "أسود الأطلس"، الذين أدهشوا العالم أجمع بأدائهم المتميز، متحدين الصعاب بعد أن تغلبوا على فرق من العيار الثقيل مثل إسبانيا والبرتغال؟ هل هو أول فريق "عربي" أم "أفريقي" يصل إلى الدور قبل النهائي؟.

من الناحية الثقافية يرى العديد من المغاربة أنفسهم عربا أكثر من كونهم أفارقة، كما يشكو بعض الأفارقة في منطقة الصحراء الكبرى في المغرب من مواقف تتسم بعنصرية.

بيد أن تصريحات أدلى بها اللاعب المغربي سفيان بوفال، بعد فوزه منتخب بلاده على إسبانيا في بطولة كأس العالم، أثارت جدلا واسع النطاق بشأن هوية البلاد في القارة، إذ أعرب عن شكره لـ "كل المغاربة في كل أنحاء العالم، وكل العرب والمسلمين على دعمهم"، مضيفا "هذا الفوز لكم".

وبعد رد فعل عنيف على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، اعتذر اللاعب على إنستغرام عن عدم ذكر دعم القارة الأفريقية للفريق، وهو دعم عبر عنه في وقت سابق الرئيس النيجيري، محمد بخاري، عندما صرح بأن المغرب "جعل القارة بأكملها فخورة بعزمه وبراعته".

وكتب بوفال، تصحيحا منه للوضع: "أنا أيضا أهدي الفوز لكم بالطبع. نحن فخورون بتمثيل جميع أشقائنا في القارة. معا".

وتعكس ردود الفعل الصاخبة تلك الجهود الأخيرة التي بذلها الملك لتشجيع إقامة علاقات وثيقة مع بقية دول القارة الأفريقية، إذ قال الملك محمد السادس، عام 2017 في أعقاب عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي بعد غياب دام 30 عاما، بسبب إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه "أفريقيا هي وطني وسأعود إلى الوطن"، وأتاح هذا التقارب ازدهارا للعلاقات التجارية، لا سيما مع دول غرب أفريقيا.

بيد أن المغرب عضو أيضا في جامعة الدول العربية، لذا فهو ينتمي رسميا إلى الثقافتين.

وعلى الرغم من أن إطلاق صفة "أفريقي" عند وصف المغرب تعد حقيقة جغرافية، إلا أن استخدام كلمة "عربي" أثار استياء العديد من المغاربة ممن لا يرون ذلك.

فالمغرب يضم عددا كبيرا من الأمازيغ كما يفضلون أن يُطلق عليهم، وتشير بعض الإحصاءات إلى أنهم يمثلون نحو 40 في المائة من سكان البلاد، البالغ تعدادهم ما يربو على 34 مليون نسمة، كما أن إحدى اللغات الأمازيغية، "تمازيغت"، معترف بها الآن كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

لم يكن هذا الجدل وليد اللحظة، بل امتد لفترة طويلة، فبعد منح قطر امتياز استضافة مونديال 2022 مباشرة، صوّرت وسائل إعلامها الحدث على أنه "انتصار للإسلام والعروبة"، كما أشارت عناوين صحف رئيسية في عام 2010.