حزب الله اللبناني يدين احتجاز السلطات الإسرائيلية جثمان الأسير ناصر أبو حميد

أدان "حزب الله" في بيان مساء اليوم الخميس، إقدام السلطات الإسرائيلية على احتجاز جثمان الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد، داعياً إلى رفع الصوت عالياً في المحافل الدولية لإرغام إسرائيل على وقف ‏اعتداءاتها على الأسرى.

وقال بيان حزب الله: "إنّ استشهاد المقاوم أبو حميد في سجون العدو جراء الإهمال الطبي المتعمد لحالته ‏الصحية ونتيجة الممارسات التعسفية الظالمة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق ‏المقاومين الشرفاء، تستدعي أوسع حملة تضامن مع هؤلاء الشهداء الأحياء ورفع ‏الصوت عالياً في كل المحافل الإنسانية والحقوقية والدولية لإرغام العدو على وقف ‏اعتداءاته على الأسرى، وتزويد المرضى منهم بالأدوية والمستلزمات الطبية ‏الضرورية وخصوصاً أصحاب الأمراض المستعصية".‏

وأضاف البيان "إنّ إقدام العدو على احتجاز جثمان الشهيد الأسير ناصر أبوحميد هو إمعان في ‏الجريمة، وتأكيد على وحشية الكيان الصهيوني وإرهابه وتجرده من كل القيم ‏الأخلاقية والانسانية".

وتابع البيان "إنّ حزب الله إذ يُدين ويستنكر هذا الفعل الإجرامي، يرى أنّ سواعد المقاومين ‏البواسل قادرة بإذن الله على تحرير جميع الأسرى والمعتقلين ومعاقبة العدو على ‏اعتداءاته وجرائمه".

وتوفي الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد، يوم الثلاثاء الماضي، ورفضت السلطات الإسرائيلية تسليم جثمانه لذويه.