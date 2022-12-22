وزير أوكراني يتوقع إمكانية استعادة شبكة الكهرباء في البلاد بحلول الصيف المقبل

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، اليوم الخميس، إنه يمكن بشكل نظري استعادة البنية التحتية للطاقة في بلاده، التي تضررت بشدة من الهجمات الروسية المتكررة، بحلول فصل الصيف المقبل.

وقال الوزير في مقابلة مع النسخة الأوكرانية من مجلة فوربس اليوم الخميس، إنه لكي يحدث ذلك، يجب ألا يتم شن هجمات جديدة من الآن وحتى ذلك الحين.

وأضاف أن الوضع في البلاد صعب حاليا، وإنه في العاصمة كييف حيث تسير الأمور بشكل أكثر صعوبة، يتحسن الوضع قليلا".

ولم يذكر جالوشينكو تفاصيل عن حجم الأضرار في العاصمة أو في أجزاء أخرى من البلاد.