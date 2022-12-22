مرتضى يدعم لاعبي الزمالك بجلسة في مران الفريق

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الخميس.

وأكد مرتضى ثقته في اللاعبين على مواصلة مسيرة الانتصارات بعد الفوز الكبير مؤخرا على حرس الحدود برباعية دون رد، لافتاً إلى أن تصدر الدوري قد يكون مسألة وقت حال تعثر المنافس الأهلي بالتعادل في أي مباراة.

رئيس الزمالك شدد أيضا على أن صرف المستحقات المتأخرة سيتم خلال ساعات ليتم غلق ذلك الملف بحد أقصى يوم الأحد المقبل بحصول اللاعبين على مستحقاتهم بجانب الأجهزة الفنية أيضا.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة المقاولون العرب التي تقام يوم الأحد المقبل على ملعب عثمان أحمد عثمان بالقاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.