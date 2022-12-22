وزارة الدفاع الفلبينية تكثف من تواجدها العسكري في بحر الفلبين الغربي

أمرت وزارة الدفاع الوطني الفلبينية، القوات المسلحة بتكثيف تواجدها في بحر الفلبين الغربي للدفاع عن أراضي البلاد وسط تقارير عن حالات تعدي.

وأعطت وزارة الدفاع الأمر بتكثيف التواجد العسكري، حسبما ذكرت صحيفة فيل ستار الفلبينية، اليوم الخميس، بعد صدور تقرير شبكة بلومبرج، نقلا عن مسئولين غربيين لم تذكر أسمائهم، في وقت سابق هذا الأسبوع، والتي توضح بالتفصيل كيف تستعيد بكين المزيد من الأراضي في جزر سبراتلي، كما تم رصد الأنشطة بالقرب من جزيرة باج آسا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "أي تعدي على بحر الفلبين الغربي أو استرداد يمثل تهديدا لأمن جزيرة باج آسا، التي تعد جزءا من الأراضي السيادية الفلبينية، كما أنه يعرض البيئة البحرية للخطر ويقوض استقرار المنطقة.

كما دعت وزارة الدفاع الفلبينية، الصين إلى التمسك بالنظام الدولي القائم على القواعد وتجنب الإجراءات التي يمكن أن تزيد التوترات في بحر الفلبين الغربي وبحر الصين الجنوبي.