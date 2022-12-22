بدء فعاليات منتدى الاقتصاد العربي في بيروت بحضور ميقاتي وأبو الغيط

انطلقت فعاليات "منتدى الاقتصاد العربي" في دورته الـ28 تحت عنوان "لبنان: الطريق إلى النفط"، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء.

ينظم المنتدى مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية واتحاد الغرف العربية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.

ويشارك في المنتدى أكثر من 400 مشارك من لبنان ومن 30 بلدا، حيث يتضمن الحضور مسؤولين وقادة الغرف العربية ورؤساء الشركات العاملة في قطاعات مختلفة، إضافة إلى الخبراء والوزراء اللبنانيين الحاليين والسابقين وعدد من النواب الحاليين والسابقين، إضافة إلى رؤساء الهيئات والغرف الاقتصادية والمهنية وقادة الشركات المالية والصناعية والتجارية والاستثمارية عامة.

ويتحدث في الجلسة الأولى للمنتدى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ناس، ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.