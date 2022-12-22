تأجيل محاكمة مديرة حضانة متهمة بضرب أطفال في الإسكندرية لـ 5 يناير

أجلت محكمة جنح باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الخميس، نظر أولى جلسات القضية المتهمة فيها "س.ذ"، مديرة حضانة "ك.ت.ك" الخاصة بالتعدي على أطفال ضربًا، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة قبل الحصول على الترخيص اللازمة، لجلسة 5 يناير المقبل؛ للاطلاع.

وأحالت النيابة المتهمة للمحكمة بعد حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات، إثر الاستماع لأقوال 4 من أولياء الأمور الذين أكدوا تكرار تعدي المتهمة على أبنائهم ضربًا وصفعًا، مما أحدث بهم إصابات، وأنهم وثَّقوا شهادات أطفالهم بالتعدي عليهم وما بهم من إصابات في صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة.

وتبين من التحقيقات المبنية على تحريات المباحث، والمدعومة بمشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الحضانة، ومطالعة المستندات أن الحضانة مملوكة لشقيقة المديرة وتدعى "غ.ذ" وليس كما كان متعارف عليه لأولياء أمور الأطفال ممن يسددون رسم التحاق بها للطفل الواحد ما بين 3 إلى 4 آلاف جنيه شهريًا.

واستمعت النيابة لأقوال "معلمتين وعاملة" بالحضانة، أكدن تَكرار تعدي مديرتها على الأطفال، وأن إحداهن سجلت مقطعًا صوتيًّا يوثق إحدى وقائع التعدي قدمته لولاة أمر الطفل المُعتدَى عليه، ورصدت تداوله إدارة البيان بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيما شهدت سيدة مقيمة بجوار الحضانة بسبق سماعها أصوات صراخ واستغاثة الأطفال داخل الحضانة.

وتلقت النيابة إفادةً من مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية؛ بعدم صدور ترخيص للحضانة، وسبق تقديم شكوى ضدها عام 2020 عن واقعة مماثلة، كما أفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة لشروط السجل التجاري الصادر لها؛ لاستقبالها أطفالًا أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات الأطفال المتجاوزين لهذه السن.

وباستجواب النيابة لمديرة الحضانة أنكرت ما نُسب إليها من اتهام، وتبيَّن من حاصل أقوالها عدم حصولها على أي شهادات في مجال التربية أو تنمية مهارات الأطفال، واكتفائها باطلاعها على تدريبات في هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عدد من أولياء أمور أطفال مُسجلين في الحضانة الكائنة في شارع نوح، المتفرع من شارع فؤاد، منطقة السلطان حسين، وسط الإسكندرية، حرروا محضرًا حمل رقم 10515 لسنة 2022 إداري قسم شرطة باب شرقي، ضد المديرة؛ لاتهامها بتعنيف وضرب أبنائهم، وسلمت أحدهم للشرطة مقطع صوتي، أكدت أنه لنجلتها التي تعرفت على صوت ونبرات صرخاتها.

وذكرت "س.م"، ولية أمر طفلة تدعى "كاميليا" عمرها 3 أعوام، أنها حصلت على تسجيل صوتي من معلمة سابقة بالحضانة تدعى "س.هـ" يؤكد تعرض ابنتها للضرب بشكلٍ متتالي، مصحوبًا بسوء معاملة، وباتفاقها مع بعض أولياء الأمور توجهوا إلى الحضانة لمعرفة حقيقة ما يحدث لأبنائهم، فأخبرتهم المديرة أنه كان ضربًا على الأيدي وليس الجسد عقابًا لهم على عدم إفصاحهم عن رغبتهم في دخول دورة المياه.