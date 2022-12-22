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تلقى مصطفى سعد لاعب الأهلي 3 عروض من اجل ضمه في يناير المقبل على سبيل الإعارة



وابتعد مصطفى سعد المنضم الصيف الماضي للأهلي عن حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

وعلمت الشروق أن مصطفى سعد لديه عرض من فريقه السابق سيراميكا كليوباترا لاستعارته إضافة إلى عرضيين أخرين من فيوتشر والبنك الأهلي.

ويبحث مصطفى سعد عن فرصة جديدة لاستعادة تألقه مع ظهوره بشكل جيد في الموسم الماضي ضمن صفوف سيراميكا كليوباترا.

ومن المنتظر أن يحسم لاعب الأهلي قراره في الأيام المقبلة بشأن العروض التي وصلته حيث يميل قليلا للعودة مجددا لناديه السابق.





