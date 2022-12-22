منظمة التجارة العالمية تدعم موقف هونج كونج في نزاعها مع أمريكا

أصدرت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، حكما باعتبار الولايات المتحدة تنتهك قواعد التجارة الدولية عندما تفرض على منتجات هونج كونج وضع شعار "صنع في الصين".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال شهر ترفض فيه منظمة التجارة العالمية الحجة الأمريكية بأن القضايا التجارية ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكية لا تخضع لمراجعة المنظمة.

وأيدت لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء في منظمة التجارة العالمية دعوى هونج كونج بأن إلزام الولايات المتحدة لمصانع هونج كونج بوضع شعار "صنع في الصين" على منتجاتها وفقا لقرارات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إطار النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وقالت اللجنة إن الإجراءات الأمريكية لا تتفق مع شروط منظمة التجارة العالمية بشأن إعفاء موضوعات الأمن القومي من المراجعة لأن الموقف بين الولايات المتحدة وهونج كونج لا يمثل "حالة طارئة في العلاقات الدولية" وقررت دعوة الولايات المتحدة إلى تعديل الإجراءات بما يتفق مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.

من ناحيته، قال آدم هودج المتحدث باسم الممثل التجاري الأمريكي إن الولايات المتحدة "ترفض بقوة" الحكم "ولا تعتزم إلغاء اشتراطات شعار دولة الصنع... لن نتخلى عن تقييمنا ولا عملية صنع قرارنا بشأن موضوعات حيوية للأمن لصالح منظمة التجارة".