مسلحون سودانيون يقتلون 3 أسود بعد فرارها

لقي أسد ولبؤتين مصرعهم؛ إثر مطاردة مع مسلحين سودانيين بالعاصمة الخرطوم بعد فرار الأسود من إحدى العزب المملوكة لقيادي بقوات غير نظامية، اليوم الخميس.



وقال معتز كمال مسؤول بملجأ الحيوانات الوحيد في الخرطوم لفرانس برس، إنه جراء الحالة الاقتصادية تم بيع الأسود الثلاثة بعمر سنتين لأحد قيادات قوات الرد السريع، والأسود هم: ليو وأماني وريماس.



وأضاف معتز أن الملجأ تلقى بلاغا من مقاتلي الرد السريع بفرار الأسود من العزبة الخاصة بالقيادي، ولكن قبيل أن يتمكن نشطاء الملجأ من إنقاذ الأسود تلقوا اتصالا آخرا يفيد بمصرع الأسود بطلقات نارية.



وأوضح معتز إن الملجأ الذي نشأ منذ عامين يؤوي 18 أسدا تم إنقاذه من حدائق الحيوان السودانية التي تعاني أوضاع مزرية بسبب الحالة الاقتصادية.



يذكر أن عدد من الأسود البرية يقطن حديقة دانداير الوطنية علي الحدود السودانية والإثيوبية، بينما تعد الأسود حيوانات مهددة بالانقراض؛ إذ انخفضت أعدادها بـ42% خلال الـ30 سنة الماضية.