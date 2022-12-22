أمريكا والصين تجريان مناقشات بناءة للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة

أجرت الولايات المتحدة والصين مناقشات بناءة للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين وزارة الدفاع الأمريكية والجيش الصيني وفقًا لمذكرة التفاهم لعام 2014 بشأن آلية تدابير بناء الثقة الخاصة بالإخطار بالأنشطة العسكرية الكبرى.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن مسؤولي الدفاع الأمريكيين والصينيين أجروا اجتماعًا شخصيًا وافتراضيًا لمناقشة استراتيجية الدفاع الوطني التي أصدرها البنتاجون مؤخرًا وتقريره السنوي حول "التطورات العسكرية والأمنية في الصين"، والمعروف باسم تقرير القوة العسكرية الصينية.

وأضافت أن هذا الاجتماع يبني على مناقشات جرت العام الماضي بين مسؤولي واشنطن وبكين حول تقرير البنتاجون السنوي حول "التطورات العسكرية والأمنية في الصين".

وأجرى الجانبان، بحسب البيان، مناقشة بناءة للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين وزارة الدفاع الأمريكية والجيش الصيني وفقًا لمذكرة التفاهم لعام 2014 بشأن آلية تدابير بناء الثقة الخاصة بالإخطار بالأنشطة العسكرية الكبرى.

وضم الوفد الأمريكي ممثلين من مكتب وزير الدفاع الأمريكي وهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، فيما ضم وفد الصين ممثلين عن مكتب الملحق الدفاعي لجمهورية الصين ومكتب اللجنة العسكرية المركزية للتعاون العسكري الدولي.