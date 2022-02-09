بروتوكول تعاون لتوصيل مياه الشرب إلى 50 ألف مستفيد بقرية فراج بمحافظة بني سويف

وقعت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، برتوكول تعاون بين الشركة ومؤسسة خيرية؛ لتوفير وتوصيل مياه الشرب الصالحة للأسر الفقيرة بقرية فراج بدشطوط بمركز سمسطا لخدمة ٥٠ ألف مستفيد من أهل القرية، بحضور الإدارات المعنية بالشركة.

وأكدت سليمان أنه يتم دراسة حالات الأسر الأولى بالرعاية كل على حدة من خلال المعاينة على الطبيعة في وجود ممثل الجمعية، للتأكد من أحقية الحالات في الحصول على الدعم.

وأضافت أن أن الشركة تقدم جميع التسهيلات الممكنة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع المؤسسات كل التي تسهم في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.