أمريكا توسع نطاق عقوبات ضد روسيا لتشمل 10 كيانات بحرية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عشرة كيانات بحرية روسية، لتحميل مؤسسة الدفاع الروسية تكاليف باهظة ردًا على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان صحفي نشرته الخارجية عبر موقعها الإلكتروني- "التزام واشنطن بفرض المزيد من العواقب الوخيمة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وداعمي الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وأضاف أنه في أعقاب العمليات البحرية الروسية ضد الموانئ الأوكرانية، بما في ذلك تلك التي توفر الغذاء والحبوب التي تشتد الحاجة إليها، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على كيانات بحرية روسية وفقًا للأمر التنفيذي رقم 14024.

وشدد على أن الولايات المتحدة لا تزال مصممة على استخدام جميع التدابير المناسبة لردع الهجمات الروسية على أوكرانيا- سواء كانت تلك الهجمات من الجو أو البر أو البحر.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي بأن إجراءات المساءلة تؤكد رسالة بسيطة مفادها بأنه يجب على الكرملين إنهاء حملته الوحشية ضد أوكرانيا، على حد تعبيره.