رئيس الجزائر: الوقت لا زال مبكرا للحديث عن ترشحي لعهدة ثانية

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه لا يفكر حاليا في الترشح لعهدة ثانية، منوها إلى أن اهتمامه منصب حاليا على إتمام الالتزامات التي أطلقها خلال حملته الانتخابية قبل ثلاث سنوات.

وتنتهي العهدة الأولى للرئيس تبون، في ديسمبر 2024.

ورد تبون، على سؤال يتعلق بترشحه لعهدة ثانية خلال مقابلة مصورة مع وسائل إعلامية محلية: "لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال، لا أفكر في هذا الأمر، الوقت لا زال مبكرا جدا، لا زالت هناك سنتان عن العهدة الأولى وإتمام بقية الالتزامات".

وقال: "لأول مرة في التقاليد الانتخابية فضلت أن تكون التزامات مكتوبة حتى يطمئن الآخرون على تنفيذها. هناك تغييرات ونطمح إلى ما هو أكثر لأن الجزائر لا ترتبط فقط برئيس الجمهورية أو بعض الشخصيات، لا بد من الذهنيات أن تتغير أيضا، والتخلص من سلبيات أخرى".

وأشار تبون، إلى اختفاء مصطلح التزوير في العمليات الانتخابية، وعودة القطار إلى السكة الصحيحة بعد 30 سنة من التيه والضياع.

كما نوه إلى تعاون الدول الأوروبية، خاصة المتوسطية منها مع مساعي بلاده لاستعادة الأموال الضخمة المهربة على مدار 12 سنة، كاشفا أن ما تم استرداده في الداخل يصل حتى الآن إلى 20 مليار دولار.