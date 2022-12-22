اليابان تعدل توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2023

عدلت الحكومة اليابانية اليوم الخميس من توقعاتها بالنسبة للنمو الاقتصاد للعام المالي 2023 ليصبح 5ر1%، حيث توقعت ارتفاع إنفاق المستهلكين.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن مجلس الوزراء وافق على الارتفاع المحتمل لاجمالي الناتج المحلي بعد مراعاة التضخم، حيث كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1ر1% خلال تموز/يوليو الماضي. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي لعام 2023 نحو 558 تريليون ين (23ر4 تريليون دولار) متخطيا 554 تريليون ين التي تم تسجيلها خلال العام المالي 2018.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الأسمي بنسبة 1ر2% مقارنة بالعام المالي السابق، ليصل إلى مستوى مرتفع جديد يقدر بـ 571 تريليون ين.

ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 2ر2% خلال العام المالي المقبل على خلفية ارتفاع الأجور.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد دعا أكثر من مرة الشركات لزيادة الأجور في ظل ارتفاع التضخم، وذلك ضمن هدفه لتحقيق النمو وتوزيع الثروة عبر " شكل جديد من الرأسمالية".

ومن المتوقع تراجع معدل التضخم خلال العام المالي المقبل بنسبة 7ر1% بمساعدة السياسات الحكومية للحد من فواتير الكهرباء المرتفعة بالنسبة للأسر من كانون الثاني/يناير حتى أيلول/سبتمبر.